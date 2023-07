Il noceto della legalità rimasto alluvionato per oltre un mese: ecco i primi fondi per la ricostruzione

Quarantamila euro: è la prima quota che verrà donata - seppur in proporzione diversa, in riferimento alle differenti esigenze presentate - a Cucine Popolari di Cesena e ForB grazie alla campagna di raccolta fondi “Tin Bota”, lanciata da Libera Emilia-Romagna a sostegno delle due realtà colpite dall’alluvione di maggio. Tantissime le persone e le realtà che hanno donato per sostenere i due importanti progetti e presidi di solidarietà e legalità che da tempo lavorano sul territorio romagnolo.

Contributi sono arrivati dall'associazione Nazionale Estrattori e Produttori Lapidei e Affini, Re Sergio Autotrasporti srl e Libera contro le mafie. Sono decine e decine le associazioni, cooperative, società e le singole persone che hanno sostenuto la campagna con donazioni sul conto corrente o comprando la maglietta con il disegno di Gianluca Costantini: un ulteriore importante sostegno, quest’ultimo, possibile grazie all’illustratore che ha messo a disposizione l’immagine pubblicata subito dopo l’alluvione e grazie all’impegno di volontarie e volontari dei coordinamenti territoriali di Libera, a partire da quello di Forlì Cesena.

"Ancora una volta - afferma Daniele Borghi, referente di Libera Emilia-Romagna - la rete si è mobilitata per sostenere realtà in difficoltà, colpite dagli effetti del cambiamento climatico. A due mesi dall’alluvione di maggio, grazie a singoli, associazioni, imprese, possiamo così già donare una prima e importante quota della raccolta fondi e pensare a un futuro per due realtà che sul territorio sono fondamentali nella costruzione di una società più giusta ed equa".

Come verranno utilizzati i fondi donati

Cucine Popolari di Cesena utilizzerà i fondi per l'acquisto di un pulmino, necessario per il trasporto delle derrate alimentari e delle attrezzature necessarie al funzionamento delle Cucine. ForB utilizzerà invece i fondi per i lavori di recupero del terreno coltivato, rimasto allagato per più di un mese, per pulire i vialetti del percorso natura, per ripristinare l’impianto di irrigazione dell’orto che era stato appena costruito e per reimpiantare le alberature, in particolare i noci, che non si salveranno.

La campagna prosegue

La campagna fondi “Tin Bota” procede. Le coordinate bancarie per aderire alla campagna di raccolta fondi “Tin bota”:

IT51V0538702400000002024879

Causale: TIN BOTA

Conto corrente intestato a Libera Emilia Romagna

È possibile comprare la maglietta con l’illustrazione di Gianluca Costantini su https://altromercatoshop.equamente.info/products/tin-bota-t-shirt-per-raccolta-fondi