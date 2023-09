Il nuovo anno de "La Rete Magica" parte con una grande festa al Parco della Resistenza

Sabato scorso si é svolta la festa che dà l’avvio al nuovo anno di attività de "La Rete Magica". Un anno ricco di tante iniziative, nonché di nuove proposte che vedranno l'associazione ancora più attiva al fianco delle persone con Alzheimer, Parkinson e i loro famigliari. La manifestazione si è svolta Parco della Resistenza, alla presenza di un centinaio di persone tra partecipanti alle attività, in alcuni casi accompagnati dai famigliari, volontari e docenti dell’associazione. Un percorso a tappe, una piccola sfida con sé stessi e la propria memoria, rigorosamente da fare in compagnia, a piccoli gruppi. L’obiettivo: allenare corpo e mente e, ridere spensieratamente con il proprio gruppo di compagni di squadra e non solo.

La prima tappa, “Palestra della Mente” vedeva l’impegno in piccoli esercizi di memoria, poi era la volta di “Movi-Menti”, la tappa dedicata a Psicomotricità e Nutrizione. Seguiva una tappa più movimentata con “Amarcord Café” dove sperimentare piccoli esercizi di equilibrio e un momento di ballo a tempo ispirato alla Musicoterapia, ed infine “Ludopark”, un colorato tavolino pieno di sfiziosi giochi da fare in gruppo, dove era impossibile non tornare bambini per un attimo. Al termine del percorso tutti al Chiosco del Parco per la premiazione del gruppo più veloce nello svolgimento delle sfide proposte e per gustare una merenda in compagnia.

Lunedì 2 ottobre, spiegano dalla Rete Magica, "ripartono ufficialmente le attività di questo anno che ci piace definire ‘scolastico’, perché nei tempi similare a quello svolto dai nostri ragazzi. Partiamo infatti con il primo ciclo che terminerà prima della pausa natalizia, ripartiremo poi nel nuovo anno circa alla fine di gennaio e chiuderemo poi questo secondo ciclo entro la pausa di Pasqua. Infine ci aspetta il terzo ed ultimo ciclo primaverile/estivo che da inizio maggio circa ci traghetterà alla fine di Giugno dove, con una bella festa finale, decreteremo la fine delle attività 2023-24. Insomma, continuate a seguirci sui nostri canali per scoprire le tante novità che abbiamo in serbo per i nostri amici. Grazie, per ora, a tutti coloro che hanno preso parte a questo importante momento gioioso, fondamentale per ritrovarci e spronarci a vicenda".