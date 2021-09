"Il Pianeta che Speriamo": a Coriano incontro in preparazione alla Settimana Sociale dei Cattolici Italiani

Sarà presente anche il vescovo mons. Livio Corazza, uscito dal lungo isolamento imposto dalla positività al covid, all’incontro “Il Pianeta che Speriamo. Per una cultura della cura, della bellezza e dell’incontro, dalla Laudato Sì alla Fratelli Tutti, tutto è connesso”, in programma martedì alle 20.45 presso la parrocchia di S. Giovanni Battista in Coriano, posta in via Pacchioni 44/A. Promosso dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro in collaborazione con la comunità Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici) Forlì 11 di Coriano, costituisce la presentazione della 49^ Settimana Sociale dei Cattolici Italiani del 21 - 24 ottobre a Taranto.

Oltre a mons. Corazza, la serata prevede gli interventi di Luciano Ravaioli, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, di Cristina Baldazzi, segretario regionale Masci Emilia Romagna e infine delle due delegate diocesane alla Settimana Sociale, Beatrice Rosetti e Sabrina Olivucci. “Il nostro intento – precisano i responsabili Masci – è favorire il confronto fra tutti noi per cercare di capire meglio i tempi complessi e difficili che stiamo vivendo ed aiutarci ad individuare i percorsi educativi e d’intervento migliori per un nuovo modello di sviluppo, capace di ridefinire il rapporto fra economia ed ecosistema, ambiente e lavoro, vita personale ed organizzazione sociale”.

Partendo dalla consapevolezza che, come dice papa Francesco, “tutto è connesso”, la soluzione migliore è da ricercare nella sostenibilità integrale delle dimensioni economica, sociale, ambientale ed umana. La 49^ Settimana Sociale dei Cattolici Italiani verterà proprio sul tema “Il Pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso”. L’Instrumentum Laboris del convegno, elaborato in base alle indicazioni del pontefice argentino, così si esprime: «Il cammino verso la Settimana sociale di Taranto può essere tanto più fecondo, quanto più realizzerà un coinvolgimento delle Chiese locali, delle associazioni, dei movimenti e di tutte le aggregazioni ecclesiali e di ispirazione cristiana. È tempo per fare in modo che la Laudato Sì’ e la Fratelli Tutti siano assunte in profondità nella pastorale ordinaria […] Le encicliche attendono una ricezione corale, da parte di tutte le componenti ecclesiali, per divenire vita, prospettiva vocazionale, azione che trasfigura le relazioni con Dio, con gli uomini e con il creato. Per far questo, è importante che le comunità cristiane […] facciano sempre più proprio il cammino per superare una dimensione individualistica della fede, in favore di un’esperienza che abbraccia i vari aspetti della condizione umana». La manifestazione di Coriano si terrà all’aperto, sotto la tensostruttura installata nel cortile della parrocchia, o, in caso di maltempo, nei locali interni, nel pieno rispetto delle norme vigenti di prevenzione al covid.