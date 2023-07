Il reparto di Ginecologia tra i fiori di lavanda per sostenere Loto e Caritas

Fiorisce la solidarietà: mercoledì sera più di 150 persone hanno partecipato al pic-nic organizzato dall'associazione Loto Odv in località Tomè e si sono immerse nei campi di lavanda dell'Azienda Agricola Energia dai Fiori, alle porte di Forlì. Un gesto concreto nei confronti di chi ha subito danni a causa del maltempo dei mesi scorsi: il ricavato della serata, infatti, va in parte a sostenere un progetto della Caritas di Forlì-Bertinoro in favore degli alluvionati, e serve anche a portare avanti le attività di Loto Odv a Forlì.



In prima linea per sostenere le due associazioni l'intero reparto di Ginecologia dell'Ospedale Morgagni Pierantoni: insieme al direttore del reparto Luca Savelli e al responsabile del percorso Onco-ginecologico Andrea Amadori erano presenti altre dottoresse, dottori e infermieri del reparto. Alla sede Loto Odv di Forlì centro da alcuni mesi si è affiancata la nuova sede operativa presso l'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, che accoglie le pazienti colpite da tumori ginecologici.

"Qui prendiamo le donne per mano e le aiutiamo - spiega Liviana Lombardi, presidente del comitato territoriale di Loto Forlì - forniamo informazioni adeguate e aggiornate alle pazienti, le orientiamo verso percorsi di sostegno psicologico, fisico, estetico, e aiutiamo le famiglie a supportare i loro cari ad affrontare e superare la malattia. Serate come quella di ieri sono tasselli importanti nel percorso di cura, perché aiutano le pazienti a incontrarsi, confrontarsi e ridere insieme, supportandosi a vicenda".