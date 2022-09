Il Rotary Club Forlì Tre Valli guarda ai giovani: "Cogliere l'entusiasmo per creare progetti validi"

Un'attenzione alle nuove generazioni, ma anche all'ambiente, la natura e ai corretti stili di vita. Il presidente Giorgio Amedei, succeduto ad Enrico Bertoni alla guida del Rotary Club Forlì Tre Valli, presenta il programma per l’annata in corso. "Dobbiamo impegnarci per una nuova normalità post-pandemica in un contesto flagellato da una crisi economica che sta arrivando con veemenza - ha affermato il neo presidente nel chiarire ruoli, attività ed obiettivi del club -. Con un Rotary che si saprà mettere a disposizione per una nuova ricostruzione grazie ai propri soci, imprenditori, insegnanti e liberi professionisti, che hanno nelle loro caratteristiche proprie il vedere oltre, vorrei che il Club possa dire agli altri "noi contiamo su di te, tu conta su di noi, perché nei momenti difficili noi ci siamo stati e ci saremo sempre, sarò il presidente di tutti"".

Amedei espone le linee guida del suo mandato, volgendo il proprio sguardo verso i giovani, la salute, l’ambiente, la musica. "È nel coinvolgimento delle giovani leve che si gioca la partita delle opportunità - evidenzia -. Saper cogliere e indirizzare l’entusiasmo giovanile per creare progetti validi e significativi sarà uno dei nostri principali obiettivi. Un service riguarderà l’ambiente e la natura con la costruzione e posizionamento di bacheche\-abelle segnaletiche indicative su tre importanti sentieri dell’appennino romagnolo, uno per vallata, in collaborazione con associazioni e aziende dei luoghi di appartenenza. Ciò al fine di promuovere sani e corretti stili di vita che prevedono passeggiate e camminate in sicurezza".

Altra iniziativa riguarderà un concorso musicale coordinato da uno dei soci, l’artista Andrea Benzoni, "che con la sua passione e competenza, vedrà protagonisti i giovani che si vorranno cimentare con proprie produzioni riguardanti l’ambito musicale con caratteristiche non solo tecniche ma anche e soprattutto emozionali come solo le note di chi ha principalmente passione, sanno offrire". Titolo del concorso “Giovani note, note di cuore” che offrirà al vincitore una considerevole borsa di studio per continuare il perfezionamento e appunto gli studi artistici.

"Il club si darà da fare anche sul fronte della salute nel senso più ampio del termine, come indicato dal distretto 2072 nel progetto “Scuola in salute” con lezioni nelle classi di scuola superiori che possano servire da elementi riflessivi e informativi riguardo alcune tematiche delicate dell’adolescenza quali alimentazione, malattie infettive, dipendenze da fumo, alcool, droghe e non ultime le nuove dipendenze tecnologiche come lo smartphone, i social e i giochi d’azzardo on-line", sottolinea Amedei.

Infine, accanto agli ormai consolidati sostegni al progetto di educazione stradale “Ies” realizzato dal Provveditorato agli studi di Forlì-Cesena, Aci e Polizia Locale che vede coinvolti oltre 1200 alunni di scuola media e al progetto “Orto in condotta” di Slow food education per le scuole elementari, ci sarà un service finanziato al Cnos dei Salesiani in cui il socio onorario Sergio Barberio coordinerà un progetto di supporto di recupero scolastico per gli alunni con bisogni educativi speciali.

"Quello con Barberio sarà un altro passaggio importantissimo dell’annata rotariana per sviluppare insieme ai docenti della scuola salesiana quel concetto di inclusione di cui si sente tanto parlare nella teoria senza purtroppo comprendere come poi metterlo in pratica - conclude -. Questo è un buon esempio. Il Rotary Club Forlì Tre Valli farà dunque, anche quest’anno la propria parte a fianco del territorio di competenza delle tre vallate Rabbi, Montone e Bidente".