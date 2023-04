Il servizio per le dipendenze patologiche in Piazza Saffi per la prevenzione alcologica

Dal 2001 aprile è il mese dedicato alla prevenzione alcologica, iniziativa nata dalla Società Italiana di Alcologia (Sia) e Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento (Aicat). Tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti sul tema si impegnano, durante il mese, alla realizzazione di attività di informazione e prevenzione con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza in merito all’abuso di alcol e con l’obiettivo di far conoscere i servizi e le associazioni presenti sul territorio. La Regione Emilia-Romagna, come ogni anno, si impegna nello sviluppo di una serie di iniziative in collaborazione con le Aziende sanitarie ed in particolare con i Servizi per le Dipendenze Patologiche (SerDP), che si occupano di garantire la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei disturbi da uso o abuso di sostanze psicotrope, incluso l’alcol, o di dipendenze comportamentali (disturbo da gioco d'azzardo, gaming e shopping compulsivo).

In occasione dell’iniziativa “Aprile Alcologico” il SerDP di Forlì sarà presente in piazza Saffi, venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12, con un punto informativo dove verranno offerti thè e ciambella e sarà possibile dialogare con i professionisti che operano all’interno del servizio, consultare materiale informativo, effettuare una misurazione dell’alcolemia gratuita con etilometro, conoscere strumenti utilizzati nelle attività di prevenzione abitualmente svolte sul territorio. L’iniziativa rappresenta una occasione di incontro, tra il servizio e la cittadinanza, all’interno di un contesto informale che può agevolare l’interazione e la conoscenza reciproca rispetto al tema del consumo di alcol.