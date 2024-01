Il sindaco Canali a "Salotto blu": "La narrazione che si fa di Predappio è sbagliata e intollerabile"

Si sfoga, seppur compostamente, Roberto Canali, imprenditore e primo cittadino, di fronte alle telecamere di VideoRegione. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, il sindaco coglie occasione per mettere, metaforicamente, i puntini sulle i: "La nostra è comunità viva, che guarda al futuro. E invece dobbiamo ogni giorno fare i conti con una memoria storica della quale siamo inopinatamente chiamati a essere testimoni, a ogni ricorrenza, a ogni piè sospinto. Basti pensare che, a seguito dei fatti recenti di Acca Laurentis, testate giornalistiche importanti mi hanno contattato per sentire la mia opinione. Potrei citare tanti episodi simili. Quando invece il sindaco, qui, chiunque sia, è chiamato a occuparsi, come capita a me, di organizzare servizi scolastici, trasporti, sanità. Come succede ovunque. Chi vive a Predappio, benché sappia perfettamente come e quando questa cittadina è sorta, ha diritto a guardare avanti".

Si ha comunque impressione che nel dopoguerra Predappio non abbia goduto di sostegno adeguato da parte delle autorità provinciali e regionali. È così? "È opinione che condivido - la replica -. La Romagna nel dopoguerra ha avuto uno sviluppo eccezionale, per merito di tanti. La politica ha sostenuto lo sviluppo con importanti e meritori interventi pubblici. Predappio, invece, è stata trascurata, a cominciare dalla logistica per raggiungere il nostro paese. Ma anche questo è ormai il passato. A noi serve una migliore viabilità di collegamento, abbiamo aziende importanti e servizi da dare ai cittadini. Gli sforzi fatti altrove debbono riguardare anche Predappio".