"Il vaccino è l'unica via": Confcooperative Romagna pronta a dare spazi

Confcooperative Romagna è pronta a mettere a disposizione gli spazi delle aziende associate per somministrare il vaccino anti Covid. Sono infatti "numerose le nostre cooperative disponibili", fa sapere il vicepresidente di Confcooperative Romagna Antonio Buzzi. Il vaccino, infatti, "è l'unica via di uscita dal Covid. In un momento difficile come l'attuale, il piano vaccinale deve riprendere senza altri ritardi", si sottolinea, aggiungendo che "crediamo sia una scelta di responsabilità verso se stessi e gli altri. A partire dai luoghi di lavoro".

Nelle coop romagnole ci sono "molti luoghi sensibili dove i nostri cooperatori svolgono attività delicate e dove il rischio di contagio in questi mesi è stato piu' forte, diversi i settori strategici, dall'agroalimentare al socio-sanitario, dalla sanificazione alla logistica, con attività a rischio alto". Senza dimenticare le cooperative sociali che gestiscono le case di riposo per anziani o strutture per le persone fisicamente e psichicamente più fragili. "Stiamo reggendo l'urto di questa pandemia grazie all'impegno di tutti, ma grazie soprattutto all'impegno eccezionale di quegli operatori che ci hanno garantito cure e servizi fondamentali nei momenti più difficili. Li abbiamo definiti giustamente 'eroi' ed alcuni di questi, oggi, non ci sono più", aggiunge Buzzi. Per questo "crediamo sia necessario avviare un ragionamento condiviso e approfondito sul tema delle vaccinazioni, ad iniziare dalla tutela sui luoghi di lavoro". Da qui la disponibilità a "mobilitarsi per il potenziamento della campagna vaccinale, come ha precisato il presidente nazionale Maurizio Gardini che ha dato disponibilita' della rete welfare della cooperazione per affiancarsi al Piano del Governo". (fonte Dire)