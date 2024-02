Il vescovo Corazza incontrerà Papa Francesco per la "visita ad limina": "Racconterò la nostra Diocesi"

Lunedì monsignor Livio Corazza sarà con gli altri vescovi dell’Emilia-Romagna da Papa Francesco per la visita ad limina, cui seguirà un pellegrinaggio diocesano per l’occasione. Per il vescovo di Forlì-Bertinoro si tratta della prima volta. "Altre volte, nella mia diocesi di origine, ho contribuito preparando, per quello che mi competeva, la stesura della relazione - ha spiegato Corazza in un'intervista rilasciata al settimanale diocesano "Il Momento" -. Mi occupavo della parte più sociale e solidale della pastorale diocesana. Ma da vescovo sento questo evento con più impegno. Non solo una relazione scritta, ma una comunicazione diretta e personale sul lavoro di questi anni al Papa e ai suoi uffici. È un po’ un esame e una cura".

"La visita alla sede del Papa, da secoli, esprime la comunione di tutta la Chiesa con il successore degli apostoli, al quale riconosciamo il servizio dell’unità e della comunione - ha illustrato monsignor Corazza -. Siamo cattolici perché ci riconosciamo membri di una sola Chiesa, famiglia di famiglie. E, attraverso gli uffici di Curia, condivideremo la pastorale delle nostre singole Chiese, nei suoi aspetti positivi e nelle sue problematicità. Tutti condividiamo il cambio d’epoca che stiamo vivendo e ascolteremo dal Papa suggerimenti ancora più puntuali, cioè che si riferiscono proprio a noi. Sono sincero, attendo con grande emozione questo momento e mi aspetto più incoraggiamento che rimproveri, più sostegno che smentite. Così anche noi, di fronte ai molti attacchi che avvengono anche dall’interno della Chiesa, rinnoveremo la nostra fiducia, riconoscenza e incoraggiamento a papa Francesco".

Quanto all'udienza di lunedì, "non ci sono argomenti particolari" e "credo che ognuno di noi si presenterà personalmente e racconterà della propria Diocesi. C’è stata una preparazione materiale e pastorale. Veniamo da una bellissima festa della Madonna del Fuoco, segno di una Chiesa viva e attiva. Dalle relazioni emerge che, nonostante le difficoltà, la comunità cristiana sta affrontando il presente con impegno, rivelando segni incoraggianti anche se non sempre sufficientemente evidenziati". In occasione della visita ad limina la Diocesi organizza il pellegrinaggio a Roma con partecipazione all’udienza generale di Papa Francesco, in programma mercoledì. Nel pomeriggio i vescovi dell'Emilia Romagna celebreranno messa alla basilica di San Giovanni in Laterano.