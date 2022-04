Immobili dismessi e interventi di rigenerazione urbana: al via la ricognizione del patrimonio edilizio

Con una determina del 21 aprile a firma della dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica, è stato approvato l’Avviso Pubblico rivolto ai proprietari di immobili e di aree o edifici dismessi o in stato di dismissione, interessati a darne disponibilità al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana o ad attivare processi di riuso permanente o temporaneo, così come disciplinato dagli articoli 15 e 16 della nuova legge urbanistica regionale – numero 24/2017.

La ricognizione del patrimonio edilizio esistente che può essere disponibile per interventi di rigenerazione urbana, avviata con l’Avviso, è funzionale all’implementazione di elementi conoscitivi nell’ambito del processo di formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), e, nello specifico, ai fini della definizione dei futuri processi di rigenerazione del territorio urbanizzato e di riqualificazione del territorio rurale del Comune di Forlì.

L'’eventuale disponibilità potrà essere concretizzata da parte dei proprietari degli immobili successivamente mediante convenzione con il Comune (ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera c della legge regionale 24/2017). L’iniziativa costituisce per il proprietario del bene, l’opportunità di riattivare e valorizzare gli immobili eventualmente messi a disposizione. Per inoltrare al Comune le segnalazioni è necessario avvalersi della Scheda tecnica informativa.

Le segnalazioni vanno inviate entro il 30 giugno all’indirizzo pec urbanistica@pec.comune.forli.fc.it. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0543 712447, 712734, 712731 oppure il sito del Comune di Forlì.