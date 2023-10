In 150 alla Festa della Famiglia di Coldiretti: "Occasione di valorizzazione dei valori e degli affetti"

Erano 150 i partecipanti alla Festa della Famiglia di Coldiretti, promossa dai movimenti di Coldiretti Forlì-Cesena (Senior, Donne e Giovani) e dedicata alla valorizzazione dei valori familiari e alla promozione delle eccellenze locali. Quest’anno, complice la straordinaria temperatura, il sole e la voglia di stare insieme, le adesioni sono state ancora più della edizione precedente, arrivando a toccare il numero di 150 partecipanti per un totale di 58 famiglie.

La giornata è iniziata con la visita guidata all'antico paese fortificato di Castrocaro Terme e Terra del Sole, offrendo ai partecipanti l'opportunità di scoprire la storia e la bellezza di questo luogo suggestivo. Successivamente, il programma prevedeva la partecipazione alla Santa Messa domenicale, momento i cui ancora una volta è emersa l’importanza del ruolo della famiglia come pilastro della comunità. La festa si è conclusa a tavola con un pranzo conviviale presso il Ristorante Panoramico di Forlì, nella località di Massa. 8 tavoli di 10 metri per ospitare tutti i commensali nel piacevole giardino della struttura, con un menù tipicamente ed esclusivamente romagnolo, dal vino al dolce.

"Siamo molto soddisfatti del successo della Festa della Famiglia - sono le parole di Cesare Garavini, presidente di Federpensionati Coldiretti Forlì-Cesena -. Questo evento ci ha permesso di promuovere i valori familiari e di mettere in luce l'importanza della famiglia come fondamento della nostra comunità. Inoltre, abbiamo avuto l'opportunità di gustare le eccellenze locali e di scoprire ancora una volta le bellezze del nostro territorio". Presente all’evento anche la vice Responsabile di Coldiretti Donne Impresa Forlì-Cesena Rimini Claudia Romanini che ha sottolineato come anche "Donne Impresa si ponga come obiettivo la condivisione e celebrazione dei valori familiari e ha colto l’occasione per ringraziare tutta la struttura per il lavoro e l’impegno e auspicare ancora più momenti di incontro tra i vari movimenti di Coldiretti".