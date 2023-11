In Cattedrale la festa per la beata Clelia Merloni

Lunedì alle 18.30 in Cattedrale il vescovo Livio Corazza presiederà la messa per la festa della beata Clelia Merloni. Ricorre quest’anno il quinto anniversario della beatificazione della suora nata a Forlì il 10 marzo 1861, precisamente in via Carlo Matteucci. In seguito alla morte della madre e per esigenze di lavoro del padre, Clelia si trasferì poi in varie città.

Nel 1894, dopo diverse esperienze in altri istituti religiosi assieme a due compagne fondò a Viareggio le Apostole del Sacro Cuore di Gesù, una nuova congregazione femminile per l’assistenza ai fanciulli e ai bisognosi. Clelia morì a Roma il 21 novembre 1930, sessant’anni dopo è stato aperto il processo di beatificazione. Il 21 dicembre 2016 è stata dichiarata venerabile e, dal 3 novembre 2018, è beata. A Forlì le suore di Madre Clelia sono presenti dal 1948 in seminario e dal 1949 in corso Diaz dove gestiscono la scuola materna ed elementare.

La causa di beatificazione della suora nata a Forlì è stata promossa in seguito a un miracolo avvenuto per sua intercessione nel marzo del 1951. Pedro Angelo de Oliveira Filho, medico brasiliano, fu repentinamente colto da una grave forma di paralisi progressiva agli arti. In poche decine di giorni la sua situazione precipitò e tutti ormai erano pronti alla sua dipartita. La moglie del medico andò da una suora che le consegnò la novena a madre Clelia, con un’immagine della suora e un frammento del suo velo. Pedro bevve un po’ d’acqua dove era stata immersa la piccola reliquia e tornò a deglutire e, in poco più di due settimane s’alzò dal letto per camminare normalmente. Il 6 maggio fu dimesso dall’ospedale perché completamente guarito.