In partenza da ottobre un corso gratuito per diventare operatori socio sanitari

La figura dell'operatore socio sanitario è sempre più richiesta all'interno di strutture ospedaliere, comunità e Rsa. A ottobre partirà a Forlì un corso completamente gratuito per il ruolo di Oss. Il corso si svolgerà nel periodo tra ottobre e luglio. In programma 1000 ore di formazione, di cui 450 di stage sociale e sanitario presso strutture sanitarie convenzionate. La partecipazione è aperta ha un massimo di 25 persone, disoccupate o inoccupate. È necessario aver compiuto i 18 anni di età, essere in possesso di titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) e essere residenti o domiciliati in Emilia-Romagna.

Per i cittadini stranieri è richiesto il permesso di soggiorno in regola, il possesso di un titolo di studio equivalente e la conoscenza della lingua italiana. Al termine del corso i partecipanti riceveranno il certificato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario valevole su tutto il territorio nazionale. Gli interessati possono pre-iscriversi entro il 14 ottobre 2022. È previsto un colloquio di selezione individuale. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare (dal lunedì al venerdì) la sede di Forlì di Demetra Formazione - tel. 0543/1796412 email: e.frassineti@demetraformazione.it - o consultare il sito www.demetraformazione.it