Oltre 100 posti, inaugurato il parcheggio del Campus: asfalto speciale con effetto drenante e tanti alberi

E' operativo il parcheggio sorto in prossimità del Campus, in viale Corridoni, in parte a utenza libera e in parte di pertinenza dell’università. L'area ospita 111 posti auto distribuiti in due spazi distinti: quello più ampio è destinato a parcheggio pubblico ed è dotato di 83 posti auto, con due colonnine di ricarica per le auto elettriche, mentre la seconda ha una capacità di 28 posti riservati al personale del Campus. In orario serale e notturno il parcheggio sarà totalmente fruibile a utenza libera. L'intervento ha avuto un costo di 1,6 milioni, inserito nel bando per la Rigenerazione urbana.

La tecnologia utilizzata per la sua realizzazione è molto simile a quella dell’area di sosta “ecologica” di via Casamorata, in prossimità di viale Italia. Anche l’impresa esecutrice è la stessa. Similmente, infatti, sono stati impiegati materiali drenanti per garantire la permeabilità del suolo, con un innovativo sistema di smaltimento delle acque piovane, i cosiddetti “giardini della pioggia”. Si è messo mano anche alle alberature e al verde, con la piantumazione di 70 nuovi alberi, oltre al mantenimento di quelli esistenti, per garantire la presenza di zone d’ombra in corrispondenza dei posti auto.

Questo intervento si inserisce in un disegno organico di riqualificazione dell’intera zona e che è stato progettato in modo sinergico anche rispetto ai percorsi ciclopedonali. Dopo la realizzazione della nuova pista ciclabile lungo la Rocca di Ravaldino, va a completarsi il sistema delle ciclabili per mettere in collegamento la stazione ferroviaria, il Campus - passando per viale della Libertà, piazzale della Vittoria e via di Porta Cotogni - e che prosegue da un lato in via della Rocca, dall’altro in viale Corridoni, fino alla rotonda di piazzale Ravaldino, per immettersi in viale dell’Appennino.