Modigliana, bosco in fiamme: spento l'incendio sul monte Trebbio

L'ultima squadra è rientrata alla base intorno alle 22.30. E' stato domato il rogo che ha interessato domenica l'area del monte Trebbio, nel comune di Modigliana. Le fiamme si sono sviluppate nella tarda mattinata del giorno festivo, interessando circa un ettaro di vegetazione. Per circoscrivere l'estensione dell'incendio, il personale del 115 ha operato con numerosi mezzi ed un elicottero, che accelerato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Lunedì mattina una squadra dei Vigili del Fuoco è tornata sul posto per verificare che non vi fossero altri focolai 'nascosti'.