Ferragosto di fuoco nell'entroterra, bosco civitellese in fiamme. Messe in sicurezza 10 persone

Ferragosto di fuoco nell'entroterra forlivese. Non solo il rogo di Montemaggiore, nel comune di Predappio, che ha mandato in fumo circa 9mila metri quadrati di bosco e campi, ma anche un incendio a Monte Arsiccio nel Comune di Civitella di Romagna. Anche in questo caso le fiamme hanno bruciato un'ampia porzione di bosco. L'allarme è scattato lunedì pomeriggio, intorno alle 17.30. Immediatamente si sono attivate le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna e di Cesena, col supporto delle squuadre boschive di Forlì, Rimini e del Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento) da Forlì. Il personale del 115 ha operato per arginare le fiamme alimentate dal forte vento, allontanando dalla zona 10 persone in via precauzionale. Martedì mattina i Vigili del Fuoco erano ancora sul posto per le operazioni di bonifica.

VIDEO - Le operazioni di spegnimento delle fiamme