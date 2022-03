Maxi incendio, 60 persone restano fuori casa. Il sindaco apre il teatro per accogliere gli sfollati

A seguito dell’incendio che si è propagato nel tardo pomeriggio di domenica (6 marzo) all’interno dell’edificio postelegrafonico nel Comune di Galeata sono una sessantina le persone sfollate. Famiglie, anche con bambini piccoli, che si sono trovate costrette ad abbandonare il loro appartamento. Le abitazioni maggiormente danneggiate risultano essere due, ma solo una volta domate le fiamme gli uomini dei Vigili del fuoco potranno fare le verifiche generali strutturali sull’immobile.

Per far fronte all’emergenza la sindaca Elisa Deo ha deciso di aprire le porte del teatro comunale Carlo Zampighi per accogliere le persone sfollate. Resta da capire se la maggior parte potranno fare rientro in casa o se dovranno trovare una soluzione alternativa per la notte. “L’incendio è stato devastante – spiega la sindaca Deo -, sono sul posto per fornire supporto. Abbiamo messo a disposizione acqua e aperto il teatro, se si dovesse rendere necessario apriremo anche la palestra per consentire alle persone di poter trascorrere la notte”. A Galeata attualmente si registra anche una temperatura rigida, un grado sotto lo zero.

L’incendio si sarebbe propagato dal centro culturale islamico. Le cause restano da chiarire. “Fino alla messa in sicurezza dell’edificio, che conta su tre blocchi e oltre trenta appartamenti, le persone non potranno fare rientro – aggiunge il sindaco -, per quanto riguarda le case danni ingenti si registrano al cappotto esterno dell’immobile e agli infissi. Altri appartamenti dovrebbe essere stati solo interessati dal forte fumo”.