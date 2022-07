Fiamme e fumo, ancora paura a Bertinoro: incendio ai piedi della Rocca, nessun ferito

Ancora un incendio sulle colline di Bertinoro a pochi giorni da quello divampato sabato sera tra Diegaro, Capocolle e il Colle e che ha avuto un'estensione di circa 1,5 ettari. Una colonna di fumo si è alzata mercoledì sera, intorno alle 20, nell'area della Rocca di Bertinoro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco ed il personale della Protezione Civile, che hanno limitato l'estensione delle lingue di fuoco. In particolare, le fiamme sono scoppate nei pressi della Casa della Carità, ma nessuno degli ospiti ha fortunatamente riportato conseguenze fisiche o intossicazioni.

"Stessa cosa per le persone che erano al centro universitario in attesa del concerto", sono le parole del sindaco Gessica Allegni. Domato il rogo, la Protezione Civile e i pompieri hanno provveduto a monitorare l'area e procedere alla bonifica. "Ringrazio veramente tutti di cuore per essersi immediatamente attivati e tutti i cittadini che hanno inviato segnalazioni alle istituzioni competenti - conclude il primo cittadino -. Abbiamo vissuto momenti di grande preoccupazione, speriamo sia davvero finita qui".

Foto di Matteo Zecchini, un particolare del rogo

Incendio in serata, i mezzi intervenuti (da Facebook sindaco Gessica Allegni)