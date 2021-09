Non si ferma la scia di sangue sulle strade della Romagna: scontro auto-camion in A14, un morto ed un ferito

Continua il periodo nero sulle strade della Romagna. E' di un morto ed un ferito grave il bilancio di un incidente stradale verificatosi mercoledì mattina intorno alle 8.45 lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Forlì e Faenza, in corrispondenza del chilometro 72 carreggiata nord, nei pressi del ponte di via Corleto. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Sottosezione di Pieveacquedotto della Polizia Stradale di Forlì, sono venuti a collisione tra le prime due corsie un'auto, una "Mercedes", ed un mezzo pesante con rimorchio.

Si sarebbe trattato di uno scontro laterale, con la vettura finita con la parte destra sotto il semirimorchio del camion. A seguito dell'urto la peggio l'hanno riportata i due occupanti della vettura, estratti dai Vigili del Fuoco. Per uno dei due, un 63enne, non c'è stato nulla da fare, con i sanitari del 118 (che hanno operato con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica giunta da Bologna) che hanno constatato il decesso sul posto. L'altro ferito, una donna anche lei sessantatreenne, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

A seguito del sinistro si sono verificati rallentamenti alla circolazione stradale, con code anche di 5 chilometri: l'arteria è stata chiusa al traffico per una quarantina di minuti per le operazioni di soccorso, per poi riaprire nella corsia di sorpasso. Sul posto anche il personale di Autostrade per l'Italia.

