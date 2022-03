Diritti umani, ha disegnato Patrick Zaki: il prof Gianluca Costantini dialoga con gli studenti del "Canova"

Ci si interroga spesso sull'utilità sociale dell'arte, su come si possa veicolare un pensiero a sostegno di una causa umanitaria tramite i linguaggi artistici. Partendo da questa idea il professor Marco Vallicelli, docente di Storia dell'Arte al Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova di Forlì, ha creduto che fosse importante per i propri studenti confrontarsi con qualcuno che mette in gioco quotidianamente la propria arte a sostegno dei diritti umani.

Lunedì, alle 10,45, nell'Aula Magna del Liceo Canova, terrà una conferenza il professor Gianluca Costantini, insegnante di Arte del fumetto al biennio specialistico in Linguaggi del fumetto all'Accademia di Belle Arti di Bologna: artista ed attivista per i diritti umani. Costantini incontrerà le studentesse e gli studenti delle classi quinte e racconterà la sua storia e il suo modo di vivere la sua professione di fumettista.

Costantini, che dal 1993 al 2003 ha pubblicato storia a fumetti e illustrazioni incentrate sulla decorazione, dal 2004 dedica la sua arte ai diritti umani. Ha pubblicato graphic-novel in Italia, Spagna e Francia. Nel 2018 pubblica illustrazioni per Cnn. Dal 2016 al 2020 accompagna le attività di Democracy in Europe Movement 2025, e collabora attivamente con l'artista cinese dissidente Ai Weiwei. Le sue illustrazioni sono state impiegate durante il HRW Film Festival di Londra e Toronto, al Geneva Summit for Human Rights and Democracy il Fifdh Festival dei diritti umani di Ginevra, il Festival dei Diritti umani di Milano e il Festival di Internazionale a Ferrara.

Nel 2016 è stato accusato di terrorismo dal governo turco per i suoi disegni. Sono del professor Costantini i disegni conosciuti in tutto il mondo che ritraggono Patrick Zaki, di cui ha presentato una graphic novel (insieme a Laura Cappon) “Patrick Zaki. Una storia egiziana” (Feltrinelli Comics, 2022), a Bologna nell'Oratorio S.Filippo, con intervento in video dello stesso Zaki. Fra le altre cose, ha parlato di “Arte”, come sensibilizzazione all'attenzione verso i diritti umani e come strumento per far sorgere una coscienza, addirittura internazionale, di affronto di quella problematica.

"Il contributo del professore sarà prezioso nella direzione di una riflessione sul contributo sociale e civile della produzione artistica, proveniente da un campo caldo e reale, attraverso modalità espressive -il linguaggio fumettistico e la grafica artistica- così avvicinate ed apprezzate dai ragazzi", evidenzia la dirigente scolastica Electra Stamboulis. Ad assistere alla conferenza ci sarà anche una rappresentanza del Comune di Forlì Per maggiori informazioni www.liceocanovaforli.edu.it.