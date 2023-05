Corretta alimentazione e lotta alla sedentarietà: dalla spesa salutare e gustosa alla passeggiata di gruppo, le iniziative dell'Ausl

Sensibilizzare e aiutare i cittadini a migliorare la propria alimentazione e a contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. È questo l’obiettivo del ciclo di eventi gratuiti di promozione della salute promossi nel territorio di Forlimpopoli dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dalla Casa della Comunità di Forlimpopoli, con il patrocinio dell’Amministrazione locale e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio. Le iniziative sono organizzate nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021- 2025 e si articola in due appuntamenti in calendario, suddivisi in due sezioni tematiche: “Il carrello della salute”, dedicato al tema della corretta alimentazione, e "Un passo alla volta" per conoscere i benefici dell’attività fisica e le opportunità che i parchi cittadini offrono per fare movimento.

L’incontro dal titolo "Il carrello della salute: impariamo a fare la spesa insieme in modo divertente riempiendo il carrello con alimenti gustosi e salutari", si svolgerà in data 19 maggio 2023 dalle 17 alle 18:30 nella Sala del Consiglio in Piazza Antonio Fratti, 2 Forlimpopoli e sarà condotto da dietisti e assistenti sanitari del dipartimento di Sanità Pubblica. L’iniziativa “Un passo alla volta”, finalizzata alla scoperta delle opportunità che il territorio della città di Forlimpopoli offre ai cittadini per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente, si svolgerà in data 25 maggio dalle 17 alle ore 18 (il ritrovo è previsto all'incrocio Via Marconi-Via Camporesi ingresso del parco) e verrà condotta da un istruttore laureato in Scienze Motorie in compagnia del gruppo di cammino “Forlimpopoli cammina”. L'iscrizione agli incontri è gratuita e aperta alla cittadinanza. Le modalità di iscrizioni sono (scegliere una di queste opzioni): inviando una mail a promosalute.fo@auslromagna.it (indicare nome, cognome, telefono e iniziativa alla quale si è interessati); inviando un SMS/WhatsApp al 3311371209 (indicare nome, cognome, telefono e iniziativa alla quale si è interessati); telefonando al n. 3311371209 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Il focus

L’attività fisica praticata regolarmente svolge un ruolo di primaria importanza nella prevenzione delle patologie cronico-degenerative e aumenta il benessere psicologico. La sedentarietà contribuisce in larga misura al carico di morbilità, disabilità e mortalità nella popolazione. A livello mondiale il numero annuale di morti attribuibili alla sedentarietà eguaglia quello attribuibile al fumo di tabacco. Nel territorio della Romagna oltre la metà degli adulti 18-69enni ha uno stile di vita attivo (58%, un valore superiore a quello regionale che è pari al 55%) in quanto pratica attività fisica nel tempo libero ai livelli raccomandati agli adulti dall’Organizzazione Mondiale della Salute (55%) oppure svolge un’attività lavorativa pesante dal punto di vista fisico (15%); questa stima corrisponde a poco più di 430mila persone con 18-69 anni. Oltre il 27% di adulti, invece, si può considerare parzialmente attivo (corrispondenti a una stima di oltre 200mila persone) poiché pratica nel tempo libero attività fisica a livelli inferiori di quelli raccomandati dall’OMS oppure svolge un lavoro che comporta uno sforzo fisico moderato e circa uno su sette è completamente sedentario (14%), pari a circa 105mila persone nella fascia 18-69 anni. Nel territorio forlivese, il 57% delle persone tra i 18 e i 69 anni pratica sufficienti livelli di attività, il 28% è parzialmente attivo e il 15% è totalmente sedentario.

La situazione nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; in particolare l’eccesso di peso, favorendo l’insorgenza o l’aggravamento di patologie preesistenti, riduce la durata della vita e ne peggiora la qualità. Si stima che una persona obesa perda in media 8-10 anni di vita; ogni 15 chili di peso in eccesso aumentano del 30% il rischio di morte prematura. Nel territorio della Romagna poco meno della metà delle persone di 18-69 anni (42%) presenta un eccesso ponderale (30% sovrappeso e 12% obeso); questa stima corrisponde complessivamente nel territorio romagnolo poco meno di 317mila persone in eccesso ponderale, di cui circa 227mila in sovrappeso e circa 90mila obesi. L’eccesso ponderale cresce con l’età ed è più diffuso nelle persone con basso livello di istruzione o difficoltà economiche. A livello nazionale è presente un marcato gradiente Nord-Sud, il dato del nostro territorio è in linea con la media regionale e nazionale. Il Piano della Prevenzione indica tra gli obiettivi essenziali per migliorare la salute e la qualità della vita degli italiani, l’incremento nella popolazione adulta del consumo giornaliero di frutta e verdura. In Romagna solo il 12% delle persone 18-69enni mangia giornalmente frutta e verdura ai livelli raccomandati (5 o più porzioni). Meno della metà (47%) ne consuma uno o due porzioni e poco più di un terzo (38%) tre o quattro. Nel territorio forlivese, il 14% della popolazione di età compresa tra i 18 e i 69 anni di età mangia giornalmente frutta e verdura ai livelli raccomandati (5 o più porzioni), il 42% ne consuma 3 o 4 porzioni e sempre il 42% ne consuma una o due porzioni.