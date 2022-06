Istituto "Angelo Masini", aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico: "La musica fa bene"

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico dell'istituto musicale "Angelo Masini" sia per i corsi individuali che collettivi. Anche quest'anno l’offerta formativa è così ampia da soddisfare il desiderio di far musica ad ogni età a partire dagli 0 anni, dai 3 anni in su sia a livello amatoriale che professionale come testimoniato dai tanti allievi preparati ed ammessi ai conservatori di musica e premiati a concorsi nazionali ed internazionali sia di musica classica che moderna. Il Masini accoglierà nuovi allievi di canto moderno e canto lirico, chitarra classica e moderna, basso elettrico e contrabbasso, batteria e percussioni, pianoforte e tastiere, flauto, clarinetto, sax, tromba e trombone, violino, viola, violoncello, oltre che ospitare esercitazioni orchestrali, di propedeutica musicale e corsi per adulti.

"L’Istituto Masini si conferma istituzione formativa “di alta qualità”, che spazia tra repertorio classico e moderno, tra Corsi di avvicinamento alla musica fin dai primi mesi di vita a quelli di Alto Perfezionamento strumentale, pensati perché tutti possano crescere con la musica, in un ambiente sano e ricco di stimoli sotto la guida di docenti qualificati e appassionati - evidenzia il coordinatore didattico dell'istituto, Pierluigi Di Tella -. Per alcuni strumenti sono necessari gli esame di ammissione che si svolgeranno il 13 14 15 giugno". Conclude Di Tella: "La musica fa bene e continueremo a tenere alto il prestigio della Scuola garantendo, come sempre, il più alto grado di formazione ad ogni livello". Per informazioni è possibile contattare il numero 0543.33598 oppure consultare il portare del "Masini" (www.istitutomusicalemasini.it).