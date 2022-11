L'istituto Saffi-Alberti apre le porte agli studenti del futuro. E ci sarà anche una sfilata di moda

Sabato prossimo l'istituto tecnico "Saffi-Alberti" di Forlì dalle 15 alle 18 apre le porte ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado con il suo open day. Si potranno vedere i laboratori, parlare direttamente con il dirigente scolastico e gli insegnanti per chiarire tutti i dubbi su una scelta difficile come la scuola superiore. L’Istituto offre tre indirizzi: chimica, materiali e biotecnologie ambientali e sanitarie, Cat (Costruzioni, ambiente e territorio), sistema moda, tessile, abbigliamento. Gli studenti dell’Istituto presenteranno i laboratori di chimica organica e inorganica, di anatomia, di biologia e di fisica, di progettazione, di lingue, di informatica, il laboratorio di confezioni industriali e di ideazione e progettazione dei prodotti di moda. Aprirà l’evento una splendida sfilata organizzata e ideata dai ragazzi del settore moda. Inquadra il nostro Qr-Code per scoprire tutti gli indirizzi della scuola e tutte le opportunità che offre a livello universitario e lavorativo.