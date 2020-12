Il "re della pizza" ha la sua corte medievale a Forlì: 20 puntate di un reality girato in città

Forlì diventerà la capitale del re della pizza? Certo è presto per dirlo, ma intanto il suo trono è proprio qui: "King of pizza" è il contest televisivo internazionale di pizza gourmet, completamente made in Forlì, ideato dal forlivese Dovilio Nardi, titolare della storica pizzeria del Corso, presidente di Nip Food e di World masterchef Italia, oltre che vicepresidente di World masterchef. 20 puntate – la prima è già disponibile sul canale Youtube di Nip Food – che vanno in onda il lunedì dalle 19.45 su Sky Italia (canale 931) e Canale Italia (al tasto 84 del digitale terrestre).

L'idea, concepita e diretta da Nardi, con Andrea Cimatti e la sua troupe, ha un chiaro obiettivo: portare l'attenzione sul talento e l'inventiva degli chef coinvolti. "Ho ideato io il format e la storyline – spiega Nardi. – I 60 chef partecipanti si ritrovano catapultati nel 1309 alla corte del re e dovranno sfidarsi in ogni puntata per cucinare la pizza più buona per il re." Un re dal triplo palato, dato che è in realtà rappresentato da una giuria d'eccezione, costituita da Dovilio Nardi, Antonio Sorrentino – fondatore della catena Rossopomodoro e da Matteo Giannotti di World Masterchef.

Il set, allestito come una vera e propria corte medievale, con damigelle, cavalieri e tanto altro, è stato allestito a Forlì dove si è concentrata tutta la produzione, che sta registrando in questi giorni la finale. "Sono contento che la gara si tenga qui, portando in città anche tanti ospiti d’eccezione – prosegue Nardi. – I concorrenti arrivano da tutta Italia e non solo: abbiamo partecipanti dagli Stati Uniti, dalla Francia, dall’Inghilterra… Il contest, insomma, è a tutti gli effetti internazionale, nato per valorizzare il settore pizzeria, che anche durante il lockdown ha retto dimostrando la sua forza e le sue molte potenzialità."

"Come Nip Food, siamo legati al mondo dei servizi per la ristorazione: pizza, panificazione, cucina e pasticceria. Teniamo corsi rivolti ai professionisti di tutto il mondo, ma anche per formare chi ha perso il lavoro e vuole reinventarsi nel mondo della ristorazione. Solitamente contest come questi, penso al Campionato Mondiale di Pizza, si tengono in ambito fieristico – prosegue. – Ma in questo caso, e anche a causa del covid-19, ho pensato che sarebbe stato interessante fare sì che questi contest potessero proseguire, e ottenere anche più visibilità." Non ci resta che lasciarci guidare da Domina, la castellana della corte e, magari, cogliere qualche suggerimento per la nostra prossima pizza!