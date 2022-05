L'Aeronautica al fianco della Croce Rossa: iniziativa di solidarietà per il popolo ucraino

Sabato il tenente colonnello Giorgio Agostini, comandante del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì, accompagnato dal maggiore Ornella Cocchi e dalla dipendente civile Cristina Montaguti (volontaria in Associazione), ha consegnato nella sede della Croce Rossa Italiana di Forlì in Viale Roma, una raccolta di farmaci di primo impiego e un contributo solidale a favore della popolazione Ucraina.

La consegna è avvenuta alla presenza del presidente della Croce Rossa di Forlì, Davide Gudenzi. Il comandante, ringraziando per il diretto interessamento, ha sottolineato quanto il personale militare e civile del Secondo Gruppo abbia profuso il massimo impegno nel coinvolgere anche familiari e conoscenti all’iniziativa, "consapevoli di quanto un piccolo gesto possa fare la differenza e, in pieno spirito dell’Aeronautica Militare, rendersi utili al Paese contribuendo fattivamente alle esigenze umanitarie di un popolo in difficoltà e emergenza".