L'aiuto della banca locale ai gruppi scout colpiti dall'alluvione: donazione da 10mila euro

"La Bcc ravennate, forlivese e imolese", nell’ambito degli aiuti a favore della popolazione e delle associazioni alluvionate, ha donato 10mila euro all’Agesci di Forlì. "La nostra banca è da sempre attenta a sostenere il territorio in cui opera e, in questo difficile momento, ha deliberato un’erogazione straordinaria di 2 milioni di euro da destinare ad iniziative specifiche volte a mitigare i danni provocati dall’alluvione - esordisce il presidente Giuseppe Gambi -. Abbiamo messo in atto tantissime iniziative concrete per dimostrare ancora una volta che siamo vicini alle persone anche nei momenti più difficili. L’Agesci è una associazione giovanile educativa, che si propone di contribuire alla formazione dei ragazzi nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; come BCC abbiamo stanziato 10.000 euro che verranno destinati al ripristino delle tende e dei locali danneggiati dell’associazione”.

“Dalla base operativa di Campostrino - continua il responsabile Agesci, Francesco Strocchi - abbiamo visto come la solidarietà si è mossa verso tutti coloro che sono stati colpiti dall'alluvione senza risparmiarsi, donando ciascuno quello che poteva. "La Bcc, da sempre vicina alla nostra associazione, non ha mancato di far sentire il suo sostegno aiutando i nostri soci, in particolare i capi e ragazzi del gruppo Forlì 7 Romiti, che, a causa dell'alluvione, hanno perso materiali e sedi e senza questi aiuti non avrebbero potuto riprendere le attività".