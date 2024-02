L'alberghiero "Artusi" conquista la finale nazionale del Cooking Quiz: due classi in corsa per la vittoria

Ci saranno anche due classi dell'istituto alberghiero "Pellegrino Artusi" di Forlimpopoli nella finalissima del Cooking Quiz, il progetto didattico che coniuga formazione e divertimento negli Istituti Alberghieri italiani, giunto al’ottava edizione. La finale sarà ospitata al Teatro Olimpico di Roma il 22 maggio e vedrà la presenza delle classi 4°A indirizzo Enogastronomia e della 4°C indirizzo Sala-Vendita. Il concorso è stato ideato da Plan Edizioni e Peaktime per coinvolgere i futuri professionisti del settore alberghiero su temi di fondamentale importanza come sana e corretta alimentazione, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e lotta allo spreco alimentare trattati dal formatore Alvin Crescini oltre alle lezioni strettamente legate al piano studi condotte dagli chef-docenti della Federazione Italiana Cuochi, di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e dell'Associazione Italiana Sommelier che fanno parte del Comitato Scientifico del Cooking Quiz. Uno spazio importante è riservato al corretto riciclo degli imballaggi principalmente utilizzati in cucina grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi.