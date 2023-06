L'appello della sindaca di Premilcuore: "Aiutatemi a salvare le scuole, altrimenti da qui se ne andranno tutti"

Secondo la legge vigente, l’anticipo di iscrizione alla scuola dell’infanzia è consentito ai bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Nel piccolo Comune di Premilcuore la sindaca Ursula Valmori ha chiesto insistentemente alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Predappio-Premilcuore e, tramite la medesima, al Provveditorato, di accogliere l’iscrizione di 3-4 bambini anticipatari nati tra giugno e dicembre 2021.

"Tali inserimenti risulterebbero di vitale importanza per la sopravvivenza della scuola di Premilcuore - esordisce la prima cittadina -. Le piccole scuole di montagna sono un tassello fondamentale per evitare lo spopolamento di territori fragili. Sappiamo che per le famiglie spesso la scelta se restare o andarsene è condizionata dalla presenza, per i figli, di un’offerta formativa di qualità. La scuola è il perno di tutto. Una comunità infatti non può definirsi tale senza una scuola: per dare una prospettiva e un futuro a un paese bisogna partire dalle scuole che sono presìdi educativi e culturali su cui puntare per contrastare l’isolamento di tante realtà di montagna".

Conclude Valmori: "Bisogna intervenire, altrimenti qui cambia l’assetto scolastico e sociale. Spero che non passi troppo tempo prima di ricevere una risposta ufficiale; sono sicura dell’interessamento e fiduciosa in una positiva evoluzione della questione, tuttavia lancio un appello a Dirigente Scolastica e Provveditore: “ Mettetevi una mano sul cuore e trovate un modo per derogare alla legge”.