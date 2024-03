L'Artusi serve in tavola il MoMa di New York: tutto pronto per il secondo appuntamento con "Cucinarte"

Quando la cucina incontra l’arte: con il secondo appuntamento in programma martedì 12 marzo nella grande sala dei ricevimenti dell’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli, entra nel vivo la rassegna di chef stellati Cucinarte giunta quest’anno alla sua settima edizione.

Protagonista della seconda serata sarà Enrico Croatti, giovane e talentuoso chef romagnolo alla guida del Ristorante milanese Moebius, osteria gastronomica in un vasto spazio post-industriale. Classe ‘82 con radici riminesi, non ancora trentenne è stato il primo chef italiano a guadagnare una stella Michelin in Spagna per poi proseguire il suo percorso con la posizione di Executive Chef, a soli 26 anni, a Madonna di Campiglio, fino ad arrivare con competenza e ambizione all’Osteria Angelini di Los Angeles. “Nella mia cucina – dichiara Croatti – non si rivisita nulla, si elaborano idee, si creano pietanze e si realizzano sogni. Dietro ogni processo creativo c’è sempre la mia radice, la mia origine e la mia terra. Sono un cuoco romagnolo e cucinare per me è un atto d’amore, di seduzione e di conquista. Moebius per me significa divertirsi cucinando le migliori materie prime in piena libertà e conoscenza”.

“La manifestazione – ricorda Mariella Pieri, Dirigente Scolastico dell’Istituto Artusi – si prefigge lo scopo di promuovere l’espressione dell’arte culinaria all’interno di una più ampia esperienza culturale attraverso una formula che fonde tra loro l’arte della tavola e il piacere del palato con le espressioni artistiche della pittura e della scultura in una profonda alchimia dei sensi. E in questo secondo appuntamento della rassegna, l’arte sarà protagonista indiscussa anche nella scelta dei piatti che compongono il menù della serata, ispirato alle creazioni artistiche dei grandi maestri dell’arte contemporanea in mostra al MoMa di New York . Le portate che si susseguiranno a tavola condurranno, infatti, i commensali attraverso un viaggio pittorico tra le forme figurative di Klee, Monet, Malevich, Covert e Sikander”.

Il programma della serata prevede alle 19.40 una conferenza in aula magna durante la quale lo chef presenterà il menù e verranno illustrate le opere dei due artisti in armonioso connubio con le ricette proposte e i vini che accompagneranno i piatti stellati. A seguire la cena preparata dallo chef che guiderà in brigata gli allievi dell’Istituto Alberghiero in esercitazione speciale coordinati dai loro docenti. Il menù prevede tacos di sedano rapa con merluzzo nordico, salsa pil pil e olive, taglio di pesce alla giapponese in salsa segreta, limone caviale, erbe di sabbia e alghe, per poi proseguire con raviolo bianco al parmigiano reggiano con cipolle dorate al caffè e alloro, girello di vitello rosa mayo tonnata, crudo di tonno, ravanelli al limone, aglio nero fermentato, foglie e fiori e infine fogliame di shiso verde al pistacchio di Bronte e arancia.

La cucina sperimentale e contemporanea dello chef Croatti dialogherà con le alchimie pittoriche e fotografiche della pittrice cesenate Monia Strada e l’innovativa pittura digitale di Fabio Colinelli.

Il contributo per la serata è di 60 euro a persona bevande incluse. Info e prenotazioni presso l’Istituto: 0543-740744 dalle ore 8 alle 13.