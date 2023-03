"L'Ex Eridania come il Central Park? Idea affascinante, ma Forlì non è New York"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Il recente incontro con alcuni rappresentanti del nostro territorio con il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Picheto Fratin in merito all’acquisizione da parte del comune dell’ex Eridania e le indicazioni emerse, pone degli spunti di riflessione in relazione alle differenze tra le ipotesi che appaiono impalpabili dei rappresentanti politici ed il pragmatismo degli amministratori locali, specialmente quando come il competente assessore Petetta, provengono da un percorso professionale nell’ambito dei settori tecnici delle amministrazioni comunali.

Mentre infatti il Ministro auspica per l’impiego dell’ex Eridania una trasformazione tipo Central Park l’assessore Petetta, molto più attentamente e senza ricorrere al contraddittorio, ricorda tra le righe che l’amministrazione comunale ha impiegato dei fondi pubblici per l’acquisizione dell’area e che quindi sia per una necessità di valorizzazione in termini patrimoniali, ma anche per un tangibile ritorno economico per il tessuto sociale del territorio è saggiamente opportuno che l’impiego dell’area produca un incremento di valore sociale ovvero in termini di posti di lavoro ed opportunità per la città.

Quanto sopra poiché sarebbe corretto indirizzare il ripristino dell’area su due direttrici: il coinvolgimento di aziende possibilmente locali che possano adottare manodopera e maestranze e lo sviluppo di un progetto che coinvolga nell’investimento altri partner in un ottica di implementazione delle risorse, poiché la città ha bisogno di abitazioni e posti di lavoro, certo non si può costruire degli appartamenti nell’ex fabbrica, ma pensare a come possa incrementare le possibilità di professionalità da collocare, a fronte dell’investimento economico profuso sarebbe politicamente sostenibile. L’idea pindarica del Central Park è affascinante ma Forlì non ha il bilancio ed il prodotto interno lordo di New York".

Raffaele Acri, vice coordinatore Quartiere Resistenza