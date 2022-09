L'oncologo Maltoni a "Salotto blu": "Il malato non ha solo bisogno fisici,ma anche spirituali e di relazione"

Marco Maltoni dirige da tempo i reparti di cure palliative della Romagna, conosciuti anche con la dizione Hospice. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda mercoledì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, visibile nella intera Emilia Romagna, il medico ha spiegato, tra l'altro, che le cure palliative non sono indirizzate esclusivamente ai malati terminali, come avveniva in passato, ma anche a chi si vive una fase meno avanzata della malattia ed anche a pazienti non oncologici. L'obiettivo, ha chiarito Maltoni, è quello di creare una rete relazionale attorno al paziente, in grado di migliorare il suo stato psicologico e di consentire ai familiari una vicinanza attiva. Nel corso della trasmissione Maltoni ha anche anticipati che le cure palliative, un tempo poco diffuse, stanno per diventare materia di insegnamento e studio all'interno di diciassette Facoltà di Medicina italiane.