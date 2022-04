La banca del paese chiuderà, cittadini preoccupati: si attiva il sindaco

E' imminente la chiusura della filiale della Banca Popolare (Bper) nella frazione di Bertinoro centro. A riportare la preoccupazione esternata da diversi cittadini è il sindaco Gessica Allegni attraverso un post su Facebook. "Viviamo una fase di generale riduzione delle filiali bancarie su tutto il territorio nazionale e regionale e questo va a discapito in particolare delle fasce di popolazione più deboli che difficilmente riescono a muoversi o a utilizzare canali digitali", premette il sindaco.

"Per quel che posso mi sto già adoperando per capire meglio la situazione, mettendomi in contatto coi dirigenti locali di Bper e provando a verificare possibili strade, per quanto sia molto complicato per il Comune avere potere di intervento, per ridurre al massimo il disagio - aggiorna il sindaco -. Terrò informata la cittadinanza di questi passaggi, che ho iniziato a fare lunedì".