La Ciclovia della val Bidente e la mappatura dei sentieri: confronto sul futuro della vallata

Riparte l’attività dell’Osservatorio Locale del Paesaggio del Ronco-Bidente che ha riunito i suoi componenti per la programmazione 2023. L’Osservatorio, ad un anno dalla sua costituzione, si sta rivelando uno strumento di programmazione importante che conta sul contributo di tutti i Comuni della vallata. All’incontro erano presenti tutti gli assessori all’Ambiente dei 7 comuni (Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Civitella, Galeata e Santa Sofia) ed una quarantina di persone in rappresentanza di oltre 20 realtà tra associazioni, enti ed attività economiche.

Tra gli argomenti discussi la Ciclovia della val Bidente e la mappatura dei sentieri, con lo studio di fattibilità che parte dai percorsi individuati e provati sul campo dalle realtà aderenti all’Osservatorio. E’ stato presentato lo stato di avanzamento del tracciato e lo strumento condiviso che i membri dell’Osservatorio possono utilizzare, contribuendo alla definizione e all’arricchimento del tracciato stesso. Durante l’incontro è stato affrontato anche il tema della realizzazione di un sito web dell’Osservatorio.

Articolato in varie sezioni, è stato pensato per offrire a residenti e turisti l’opportunità di conoscere le peculiarità del paesaggio della vallata, per avere informazione sui sentieri percorribili, i punti di interesse e le iniziative, anche attraverso la raccolta delle pubblicazioni esistenti. "L’Osservatorio si conferma come un fondamentale spazio di confronto e dialogo che genera una programmazione partecipata poiché allo stesso tavolo siedono i comuni e le realtà che vivono quotidianamente il territorio - afferma l'assessore all’Ambiente di Forlimpopoli Gian Matteo Peperoni, presidente dell’Osservatorio - a poco più di un anno dalla sua costituzione ha già portato risultati importanti che tuttavia ritengo siano solo l'inizio di un lavoro di sviluppo armonico, integrato e sostenibile per la nostra vallata”.

Per la costruzione dei contenuti delle varie sezioni si sono già costituiti dei gruppi di lavoro, formati da volontari esperti ed appassionati dei vari temi, tuttavia è ancora possibile, per chi lo desideri, iscriversi all'osservatorio e partecipare ai gruppi di lavoro (l’iscrizione è gratuita per info scrivere a roncobidentepartecipato@gmail.com).