La figura di Gesù al centro della nuova produzione di “Quelli della Via”

E’ in programma venerdì, alle 20.45, presso la chiesa delle Clarisse di San Biagio, in via San Giovanni Bosco, l’incontro pubblico con don Valentino Cottini, già presidente del Pisai (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica), sul tema “Gesù figlio di Maria: la follia di Dio”. L’evento rientra nel ciclo di serate formative proposto dalla Compagnia teatrale giovanile “Quelli della Via”, in vista della nuova produzione per l’anno corrente, dedicata alla figura di Cristo. Dopo i due musical sulle testimoni forlivesi Annalena Tonelli e Benedetta Bianchi Porro, il gruppo artistico coordinato da Paolo Baccarini torna alle basi della fede con un progetto dal titolo “La vera Vita”.

“Se nel 2018 – ricorda Paolo – ci siamo cimentati con il musical “Il fiore del deserto, Annalena Tonelli una via di speranza e amore”, con più di 12 date nel territorio forlivese e nazionale e tappe da Roma a Vicenza, nel 2021 abbiamo proposto “Benedetta sia la vita! Riscoprire la propria luce nell’incontro con Benedetta Bianchi Porro”, con 5 date dal vivo e una trasposizione video per raggiungere il pubblico anche durante la pandemia”. La “pièce” su Benedetta ha portato la Compagnia ad approfondire la figura della beata dovadolese, in quella che è la sua peculiarità più importante, ovvero l’accettazione del mistero della vita, il “miracolo dell’Amore che a tutto dà un senso”. “Il buon Pastore - dichiara Baccarini - lascia le 99 pecore in cerca di quella smarrita, non tanto per il lupo, ma perché la pecora rimasta sola muore prima di paura, di crepacuore, non sapendo dove andare. Le 99 si fanno invece forza a vicenda. Ora tocca a Gesù – continua il coordinatore - che è da riscoprire prima di tutto come uomo e poi come Dio”. Il nuovo impegno teatrale di “Quelli della Via” vuole partire dalla dimensione della realtà terrena, per trovare non tanto una via di fuga alle proprie fatiche, ma il modo di avere pace anche dentro queste. “Dio non salva dalla croce, ma nella croce”.

In un tempo storico caratterizzato da guerre e incertezze, questo progetto si pone come obiettivo primario di aiutare, chi vi partecipa, a vedere dentro di sé i propri conflitti e battaglie interiori, che trovano pace nel messaggio di Gesù Cristo. La Compagnia “Quelli della Via” è nata nell’ottobre del 2016 con un piccolo gruppo di amici guidati da Paolo Baccarini che, dopo aver partecipato ad uno spettacolo realizzato da alcuni bambini su Annalena Tonelli, matura il desiderio di portare questo messaggio anche ai giovani, agli adulti, alle famiglie. “Dovremmo cercare di ascoltare di più, conoscere storie come questa per farci ispirare, per aprirci a qualcosa di più grande e dare un senso anche alla nostra vita comune!” Questa battuta del protagonista dello spettacolo “Il fiore del deserto”, riassume i suoi primi passi. L’ultima produzione, incentrata su Gesù e la serie di incontri formativi connessi, condensano l’intero spirito del Gruppo, composto da “testimoni che con i propri passi percorrono insieme la via della fede e dell’arte per riscoprirsi strumenti di luce e bellezza”. Per informazione sui prossimi momenti di riflessione e approfondimento della Compagnia, aperti anche al pubblico, cercare “compagniaquellidellavia” sulla pagina facebook o sul profilo istagram.