La Fumettoteca al Festival Buon Vivere con la media Zangheri per 'Scuola & Fumetto'

La Fumettoteca Regionale, in collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado 'Pietro Zangheri', presenta al Festival Buon Vivere con 'Scuola & Fumetto'. Dalle 15 alle 19 il laboratorio e l'esposizione 'Suoni, voli, colori...' saranno presso il Chiostro dei Musei San Domenico che ospita la mostra di manufatti, arte, musica e natura per un corretto stile di vita, risultato del Concorso di rilevanza regionale 'Io Amo i Beni Culturali'. A cura di Istituto comprensivo n.7 'Carmen Silvestroni' Forlì, in collaborazione con Scuola secondaria di primo grado 'Piero Maroncelli', Ic4 'Annalena Tonelli', il Museo ornitologico Ferrante Foschi di Forlì e Romagnatrekking. Appuntamento per il fine settimana al Festival del Buon Vivere sabato, con la tredicesima edizione, e la proposta di realizzazioni, serie di pannelli che descrivono, dal punto di vista dei giovani alunni, il loro pensiero fatto di cromatismi liberi tramite immagini e fumetti. Protagonisti gli alunni con un progetto che affronta i temi della natura, caratterizzata dai fenomeni della interconnessione artistica. In un contesto specifico di compartecipazione la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', nel mese di maggio ha avviato la collaborazione per un'attività congiunta, realizzata con il coinvolgimento attivo degli studenti, grazie alle 'Lezioni di fumetto' tenute da GianLuca Umiliacchi e svolte nelle varie aule, per una presenza globale di oltre 200 alunni, tutti molto interessati e partecipi.

"'Suoni, voli e colori...' è un progetto - chiarisce l'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi - che gli enti capofila hanno proposto con l'intento di valorizzare la collezione del Museo Ornitologico 'Ferrante Foschi', di Forlì, con l'obiettivo di avvicinare i giovani al patrimonio culturale e alle istituzioni che lo conservano, favorendo la loro partecipazione creativa e sostenendo la crescita di cittadini autonomi e consapevoli. E il Fumetto? Il Fumetto a scuola c’è andato, e tante volte. Come si è potuto constatare negli anni e con gli infiniti casi, il fumetto nelle aule scolastiche è anche utile, Rodari sosteneva che il fumetto era letto per apprenderlo, assimilarlo e scoprirlo come 'nuova lingua'". La Fumettoteca Regionale, ben consapevole di tale importanza, negli anni trascorsi ha più volte fatto lezioni di fumetto agli alunni donando a loro l’occasione di scoprire l’energia che si sprigiona dal fumetto, per comprendere la grande potenzialità dell’immagine sequenziale, e osservare come la Nona Arte sia attenta a proporre storie di interesse sociale. Proprio in questo periodo è partita l'Iscrizione al Corso Gratuito di fumetto 'PerCorso di Fumetto', promosso dalla Fumettoteca e dall'AVIS Comunale di Forlì, per avvicinare i giovani, e meno giovani, al linguaggio comunicativo sequenziale. Per iscrizioni e informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it

L'attività fumettotecaria per mezzo dei fumetti mira a far conoscere, sulla base di obiettivi generali, il lavoro educativo rivolto agli studenti del sistema scolastico, alle famiglie e a tutti gli interessati. Una attività fatta di proposte esclusive ed innovative, che da anni la città di Forlì può visionare, con iniziative e impegni didattici, come le gratuite assistenze esterne a Tesi di Laurea, i corsi di fumetto, le visite guidate alle scolaresche, oltre ai tanti impegni sociali come il supporto generico per giovani di 'categorie protette'. Un grande impegno lavorativo richiesto, più di quanto si possa immaginare, per la gestione di questa esclusiva e atipica realtà socio-culturale, realizzata da parte dei componenti dallo Staff Fumettoteca, soci e volontari, esclusivamente in veste di volontariato. Grazie al supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, la 'Biblioteca di Fumetti', aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, prosegue imperterrito il suo non semplice percorso. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.