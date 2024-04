"La fusione dei Comuni: una misura di contrasto allo spopolamento": a Portico un incontro sul tema

Il teatro "Iris Versari" di Portico di Romagna ospiterà sabato mattina, 13 aprile, alle ore 10, un incontro dal titolo "La fusione dei Comuni come misura di contrasto allo spopolamento". L'iniziativa promossa dal centro culturale Academy Olmo di Portico di Romagna, viene illustrato, "vuole essere l'occasione per informare sul tema della fusione dei Comuni cercando di fornire un quadro che metta in evidenza sia i lati positivi che negativi di tale scelta. L'occasione è data dalla tesi di laurea che tratta il tema titolo dell'incontro redatta e discussa recentemente da Francesco Rabiti, concittadino di Portico, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna". Parteciperanno in veste di relatori Federico Gusmeroli consulente esperto in fusione dei Comuni; Nicola Cesari sindaco di Sorbolo-Mezzani (PR) che ha vissuto la propria esperienza di Sindaco prima in un singolo Comune, poi di un Comune nato dalla fusione di due realtà e Francesco Rabiti estensore della Tesi. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Dovadola.