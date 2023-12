La grande mostra sui Preraffaelliti al San Domenico: dalla Fondazione Carisp 50mila euro per gli eventi

La Fondazione Carisp di Forlì mette a disposizione 50mila euro per l'organizzazione di eventi collegati alla grande mostra “Preraffaelliti. Rinascimento moderno” in programma al Museo San Domenico dal 24 febbraio al 30 giugno 2024. Il bando, viene illustrato, "si rivolge in particolare ad enti aventi natura giuridica privata e senza scopo di lucro di comprovata esperienza in ambito culturale; a cooperative che operano nei settori dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero; ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; e agli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione (primaria e secondaria) che possono partecipare anche in forma associata".

La Fondazione, viene illustrato, intende sostenere la realizzazione di eventi culturali - a titolo esemplificativo – come "creazioni e rappresentazioni artistiche; spettacoli teatrali, musicali e coreutici; eventi espositivi, installazioni e proiezioni; convegni, visite guidate, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-artistico; e progetti legati all’arte e all’uso di nuove tecnologie. Il contributo percentuale è pari, al massimo, all’ 80% dei costi dell’iniziativa".

Viene specificato che "in sede di valutazione verrà attribuito un punteggio aggiuntivo alle proposte progettuali qualora prevedano un cofinanziamento superiore al 20%; per quanto concerne gli istituti scolastici il contributo richiesto potrà essere pari al costo complessivo dell’iniziativa. Le iniziative oggetto della proposta (nonché i singoli eventi) dovranno essere realizzate nel periodo di apertura della mostra".