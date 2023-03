La lotta alla crisi idrica parte dalle scuole: alla media Orceoli un progetto per la salvaguardia dell'acqua

La salvaguardia dell'acqua al centro di un progetto del Comitato di Quartiere Pianta-Ospedaletto-Coriano, con la partecipazione attiva dell'associazione" I due Tigli" e dell’“'Istituto Comprensivo 3 Giuseppe Prati – “Don Pippo” " di Forlì. " AcquaDueOh!", finanziato tramite il bando " Progetti Speciali" del Comune di Forlì, mira a far conoscere agli alunni tutto il percorso dell’acqua, dalla fonte al mare, e la sua importanza per tutti. Due prime classi della scuola media "Orceoli" del Comune di Forlì seguiranno un percorso didattico-formativo mirato alla conoscenza del ciclo dell'acqua, come risorsa idrica, con focus sugli obiettivi di sostenibilità, approfondendo la conoscenza delle fonti idriche del territorio, del processo di potabilizzazione, del percorso urbano che l'acqua compie fino ad arrivare alle case, concludendo con lo studio del processo depurativo e dello scarico nei corsi idrici, fino al mare.

Concluderà l'attività formativa una gita alla Diga di Ridracoli e al Museo Hydro, dove gli alunni avranno occasione di vedere e conoscere il più importante bacino idrico del territorio, per comprenderne la complessità e l'importanza. "Negli ultimi anni il problema della scarsità della risorsa idrica sta acquisendo sempre maggiore importanza e rilevanza nel panorama italiano - illustrano dal Comitato di Quartiere Pianta-Ospedaletto-Coriano e dall'istituto comprensivo numero 3 Giuseppe Prati - "Don Pippo" -. Si pensi solamente che il 2022 è stato l'anno più siccitoso da quando esistono le rilevazioni, ovvero il 1962, con un -50% di piogge rispetto alla norma. La prolungata mancanza idrica sta creando numerosi problemi alle colture e all'approvvigionamento idropotabile del nostro paese, considerando il protrarsi, da oltre un anno, di situazioni siccitose che impediscono la ricarica delle falde acquifere (che costituiscono un bacino essenziale per l'acqua potabile destinata all' uso umano)".

"Come Comitato di Quartiere e come istituzione scolastica - proseguono - crediamo che occorra rivedere il modello di consumo della risorsa idrica; dobbiamo favorire la conoscenza del problema e promuovere pratiche che portino alla sua tutela, diminuendone i consumi e favorendone un uso senza sprechi. Questo cambiamento deve vedere come attori le attuali e anche le future generazioni, che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore". Il 22 marzo è il "World Water Day", giornata istituita dalle Nazioni Unite per far comprendere l'importanza dell'acqua ai cittadini del mondo. "Crediamo che il progetto "AcquaDueOh!" vada verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile richiesti dall' Onu - concludono dal Comitato di Quartiere -. Tramite la conoscenza dell'importanza dell'acqua e di tutto il suo ciclo idrico, approfondendo anche i processi che permettono all' acqua di arrivare nelle nostre case, si auspica che possa passare il cambiamento e la lotta alla crisi idrica nel nostro territorio e nel mondo".