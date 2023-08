La musica del Vitignanostock al Parco Urbano per la ricostruzione post-alluvione: raccolta fondi per Meldola

E' il weekend del Vitignanostock, il festival di musica indipendente, che si svolgerà al Parco Urbano, presso la Collina dei Conigli, da venerdì a domenica. "Questa bellissima rassegna musicale animerà tre serate con concerti, dj set, food truck, esposizioni di artisti e molto altro ancora offrendo una esperienza culturale a 360°", introduce il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci.

"Il Vitignanostock music fest nasce nella piccola Vitignano, nel Comune di Meldola ,14 anni fa, e anche se da tre anni è stato “adottato” dal Parco Urbano di Forlì mantiene un forte legame con il territorio meldolese, grazie ai suoi volontari - prosegue il primo cittadino -. Per questo motivo l’aps Socialbeat, promotrice dell'evento, ha deciso di farsi partecipe di una raccolta fondi a favore del suo paese, Meldola, che è stato duramente colpito dai tragici eventi dell’alluvione di maggio, devolvendo parte del ricavato dell’offerta libera del festival Vitignanostock al Comune di Meldola per aiutarlo nella realizzazione di progetti di ricostruzione".

Sarà possibile partecipare alle donazioni, non solo partecipando al festival, ma anche attraverso l’Iban di Socialbeat, utilizzando come causale "Un aiuto per Meldola" e iban IT84G0854267840000000732141. "Un enorme ringraziamento va a tutti i volontari di Socialbeat aps, agli organizzatori ed a tutti i sostenitori di questa bella rassegna che sa unire musica e solidarietà", conclude Cavallucci.