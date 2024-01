La nomina del plenum del Csm, nuovo presidente per il Tribunale di Forlì: è Massimo Di Patria

E' Massimo Di Patria il nuovo presidente Tribunale Forlì. A nominarlo mercoledì il plenum del Csm. "Esprimo al presidente Di Patria il più sentito benvenuto nel nostro territorio, mi congratulo con il giudice e gli rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro”, ha dichiarato Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Giustizia della Camera. Quello affidato a Di Patria, ha proseguito la parlamentare, "è un incarico importante e impegnativo. La sua esperienza e le sue competenze saranno a disposizione del nostro territorio, a servizio dei cittadini e di tutto il personale impiegato nell'amministrazione della giustizia l'esercizio corretto dell'attività giurisdizionale, la celerità dei processi sono fattori fondamentali per la crescita di una comunità, per lo sviluppo socio-economico del territorio e di tutta la Nazione". "Rafforzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e giustizia, tutelando questo supremo diritto, è un obiettivo su cui convergere nell'ambito di una proficua collaborazione istituzionale per la promozione della cultura della legalità e per l'efficientamento del sistema giustizia", ha concluso Buonguerrieri.