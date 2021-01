La Novena della Madonna del Fuoco in diretta su Tv2000

La Novena forlivese in diretta su TV2000. Mercoledì, alle 21, l’emittente televisiva della Conferenza Episcopale Italiana (canale 28 del digitale terrestre) si collegherà con la Cappella della Madonna del Fuoco, nel Duomo di Forlì, per la recita del Rosario nell’ambito della trasmissione “Prega per Noi”. “Tv2000 e InBlu Radio – recita il comunicato ufficiale - invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 27 gennaio alle 21, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook”.

Il momento di spiritualità serale irradiato in tivù, seguirà la consueta preghiera della novena e la santa messa, in programma alle 17.30 e alle 18.15, con predicazione affidata a suor Ornella Fiumana, dell’Istituto francescano della Sacra Famiglia di Cesena. Quest’anno, novità assoluta nella storia della Madonna del Fuoco, il predicatore della Novena è appunto una donna. La religiosa proseguirà nell’illustrazione della terza enciclica di papa Francesco, Fratelli Tutti, scritta nel suo ottavo anno di pontificato. Annunciata dalla Sala stampa vaticana il 5 settembre 2020, è stata firmata dal Papa il 3 ottobre 2020.

Scorrendo il programma dei pellegrinaggi alla Madonna del Fuoco predisposto dalla Diocesi forlivese, mercoledì, quarto giorno della Novena, tocca ai Vicariati Forlì Ovest e Forlì Nord-Ravennate. Il momento di preghiera serale, appendice straordinaria della Novena in preparazione alla festa patronale della Madonna del Fuoco del 4 febbraio prossimo, vedrà la partecipazione del vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. La recita del Rosario sull’emittente TV2000, verrà trasmesso anche sui “social” tramite la pagina Facebook della Diocesi della Diocesi di Forlì-Bertinoro.