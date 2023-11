La Polizia Locale di Forlì conta 114 agenti, il neo comandante: "Un incremento personale sarebbe ideale"

Primo mese di attività per il nuovo comandante della Polizia Locale, Claudio Festari, e primi bilanci. Forlì, argomenta Festari, insediatosi il 15 ottobre scorso alla guida del Corpo, "è una città dove si può lavorare con attenzione per risolvere le problematiche che ci vengono poste. Il primo riscontro è stato molto positivo". Quanto al Comando, Festari ha ereditato "un'organizzazione è stata ottima. Ci sono idee per intraprendere un percorso riorganizzazione. Il desiderio di ogni comandante è quello di avere più agenti possibili, ma su questo aspetto vedremo se si potrà intraprendere un percorso di implementazione dell'organico. Avere più agenti significa fare più controlli e più controllo delle aree sensibili".

Il Corpo conta 114 agenti. "Abbiamo fatto molte assunzioni, molti dei quali sono giovani energici ed estremamente disponibili, rendendo migliore il lavoro che il comandante e vicecomandante dovranno effettuare nel prossimo periodo - le osservazioni del vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo -. L'obiettivo è quello di continuare un percorso di assunzioni e raggiungere gli standard massimi previsti dalla legge regionale. Siamo contenti di aver ripreso le redini del Corpo di Polizia Locale dopo esser usciti dall'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, dando così un plus valore in termini di servizi e organizzazione".