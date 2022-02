La proposta: "Celebrare i sessant'anni di carriera musicale del soprano Wilma Vernocchi"

Celebrare i sessant'anni di carriere musicale della soprano Wilma Vernocchi. E' la proposta dell'associazione culturale e politica "Forlì Cambia" indirizzata al sindaco Gian Luca Zattini. "La città di Forlì in proporzione a suoi abitanti ha donato al mondo dell’arte ed in particolare quello del bel canto di musica classica, eccezionali artisti di caratura internazionale e per fortuna il prezioso seme del talento e della passione ha prodotto splendidi frutti che promulgheranno ancora questa sublime arte nel segno del carattere del capoluogo della Romagna", è la premessa.

"Quest’anno, che si spera ci conduca verso dei rapporti sociali non isterizzati dalla pandemia, consentendo un accesso auspicabilmente copioso verso i luoghi della cultura, ivi compresi i teatri, ricade la ricorrenza dei 60 anni di carriera di un artista come la soprano Wilma Vernocchi, che nel corso della carriera ha conservato la sua appartenenza alla città del Mercuriale con la medesima generosità e versatile applicazione che l’hanno fatta apprezzare fino ai Paesi del Sol Levante, dove la città di Nagasaki le ha dedicato un giardino per ricordare l’apprezzata performance della Sua Turandot di Puccini", viene rimarcato.

"L’amore per la musica e la tenacia del carattere hanno per fortuna convinto la soprano Vernocchi verso la volontà di infondere nelle nuove generazioni il dono della sua arte, assumendo la direzione di un corso di canto presso l’istituto musicale Angelo Masini dove sublima l’incontro con una giovane soprano Elena Salvadori capace di rapire il cuore musicale della Signora Vernocchi che diventa la Sua mentore accompagnandola con l’enorme esperienza in un percorso già costellato di riconoscimenti nazionali", viene sottolineato.

"In occasione dell’anniversario di una sontuosa carriera artistica e per la generosità verso i concittadini e soprattutto per le giovani generazioni che si avvicinano all’arte della musica immortale, come associazione culturale ci permettiamo di suggerire al nostro sindaco Gian Luca Zattini, anche attraverso gli assessorati competenti, di valutare l’opportunità di evidenziare con degli eventi dedicati il riconoscimento da parte della cittadinanza del profondo legame, sempre serbato dalla soprano Vernocchi con la Ssua adorata città natale", conclude "Forlì Cambia".