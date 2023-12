La protesta di uno studente di ingegneria: "Autobus sempre pieno, costretto a fare 3 km a piedi e a perdere ore di lezione"

Autobus sempre pieni, molti studenti di ingegneria costretti a saltare ore di lezione per l'impossibilità di raggiungere la facoltà con i mezzi pubblici. E' quanto segnala in una lettera indirizzata al nostro giornale uno studente universitario. "Da settembre sono iscritto alla facoltà di ingegneria a Forli, situata nei pressi della zona aeroportuale. La facoltà ha una struttura ampia e bellissima, infatti negli ultimi anni il numero di iscritti è molto alto" segnala lo studente di ingegneria a Forlì.



"L'enorme affluenza di studenti verso la facoltà e la riapertura al pubblico dell aeroporto ha creato disagi per noi studenti, a causa della scarsa organizzazione dei mezzi pubblici. Esiste un unico autobus che arriva in facoltà (la linea 7) e ogni mattina è impossibile prende tale mezzo, poiché l'autobus risulta sempre saturo di passeggeri. Tutte le mattine un elevato numero di studenti, a causa del disagio causati dalla mancanza di autobus, non riesce a raggiungere la facoltà ed è costretta a saltare ore di lezioni".



"Questa situazione sarebbe migliorata semplicemente aggiungendo più autobus diretti verso la facoltà, oppure sostituendo gli attuali autobus con mezzi molto più grandi. Le elevate iscrizioni alla facoltà non possono non essere accompagnate da un miglioramento e ampliamento dei mezzi pubblici" segnala ancora lo studente

"Io personalmente sono stanco da questa situazione, ogni mattina mi ritrovo a stare anche un'ora davanti alla fermata per aspettare la linea 7, sempre piena ed è sempre fisicamente impossibile salire, ciò mi costringe sempre a fare 3 km a piedi, arrivando in facoltà sempre dopo circa un'ora l'inizio delle lezioni. Nello specifico la linea 7 è impossibile da prendere nella fascia oraria dalle 8 30 alle 9 30, pur passando ogni 15 minuti. Noi studenti siamo stanchi di questi disagi" conclude lo studente.