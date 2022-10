La questura cerca aspiranti gestori del servizio bar interno alla propria sede

La Questura di Forlì-Cesena ha pubblicato un bando per la gestione triennale, dal 2023 al 2025, del bar presente nella sede di Corso Garibaldi. I partecipanti dovranno presentare domanda di partecipazione alla gara di affidamento entro le 24 del 10 novembre, inviando la documentazione richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata ammcont.quest.fc@pecps.poliziadistato.it. La Questura, in ragione del numero di richieste di partecipazione, provvederà ad invitare a presentare offerta, attraverso invito in formato elettronico tutti i soggetti idonei in ragione dei requisiti come sopra definiti e che hanno manifestato interesse a partecipare. Il numero degli operatori che potranno essere invitati alla procedura è individuato nel massimo di 10. Qualora le richieste di partecipazione superassero tale limite si procederà, in seduta pubblica fissata per le 10 del giorno 14 novembre negli Uffici del Questura di Forlì-Cesena, Corso Garibaldi 173 - Forlì, ad estrazione di massimo n. 10 operatori in possesso dei requisiti richiesti. Le modalità di selezione avverranno attraverso l’estrazione di numeri associati ai concorrenti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Per il sorteggio verranno utilizzati dei segna numero tipo “gioco della tombola” che verranno inseriti in un sacchetto non trasparente. Per le informazioni complete è possibile consultare il sito

https://questure.poliziadistato.it/statics/21/2---avviso-di--indagine-di-mercato-questura-fc-servizio-bar-2023-2025_signed.pdf?lang=it.