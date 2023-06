La ripartenza dopo l'alluvione, Zattini (Confcommercio): "Sosta gratis per due anni. E shopping a km 0"

Incentivare lo shopping a "km 0", dall'abbigliamento ai ristoranti, ed eliminare la sosta a pagamento per i prossimi due anni. Queste le indicazioni del direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, Alberto Zattini, per incentivare la ripartenza dopo l'alluvione che ha colpito il territorio Forlivese. "Serve una campagna promozionale di rilievo che inviti i forlivesi a fare acquisti nelle attività commerciali cittadine - afferma Zattini -. Ma anche per tutte le opere pubbliche e private si dovranno privilegiare le aziende del territorio. Questa forma di "km 0 dell'acquisto" includerebbe tutte le attività commerciali, come abbigliamento, ristoranti, oggettistica e via dicendo, ma anche tutte le attività artigianali, industriali e cooperative che saranno impegnate nella fase di ricostruzione. Lo stiamo vedendo in questi giorni: quando gli altri hanno avuto bisogno, tutti si sono mobilitati per dare loro una mano. E allora continuiamo così, “spendendo forlivese”, rinunciando per una volta, ad esempio, allo shopping on-line. Anche così potranno rimettersi in piedi più rapidamente le attività commerciali, specie quelle che si trovano nei quartieri maggiormente colpiti dal maltempo".

La sosta

Un altro tema, che si collega a quello dello shopping a chilometro zero, riguarda la sosta. "L'amministrazione comunale, per aiutare famiglie e imprese, ha deciso di sospendere il pagamento del parcheggio in tutti gli stalli cittadini delimitati dalle righe blu - ricorda Zattini -. Il provvedimento durerà fino a data da destinarsi. Da anni la nostra associazione di categoria chiede interventi “di peso” sul tema dei parcheggi. La mia idea è di eliminare la sosta a pagamento per i prossimi due anni. Un territorio come il nostro, che ha subìto una batosta del genere, ha bisogno anche di questi 'piccoli-grandi' segnali di attenzione. Per questo motivo riteniamo che il mancato pagamento del parcheggio all'interno delle righe blu non debba essere un provvedimento-spot, ma vada prolungato per il prossimo biennio. Ci rendiamo perfettamente conto che la ripartenza del territorio non può prescindere da interventi pubblici adeguati, ma certamente la solidarietà dei cittadini forlivesi verso le imprese del territorio sarà un concreto aiuto nei confronti di chi dovrà ripartire dalle macerie".

Le responsabilità

Zattini torna anche sul tema delle responsabilità, dopo aver già parlato di "comportamenti sbagliati". "Il tentativo, inutile, consiste nel far passare il principio dell’evento naturale cercando di mascherare le enormi responsabilità legate all’abbandono del territorio, alla totale assenza di manutenzione di fiumi e canali e alla cementificazione selvaggia, alimentata esclusivamente dalla speculazione edilizia - attacca -. Adesso che è iniziata la fase della ripartenza, tutto appare più chiaro, specialmente a quelle centinaia di famiglie forlivesi che hanno perso tutto, a partire dal dramma degli affetti: ritengo che questi concittadini fatichi ad accettare la favola dell’evento catastrofico incontrollabile mentre, consapevolmente, stanno aprendo gli occhi rispetto alle colpe. Non compete a noi puntare il dito, ci penserà eventualmente la magistratura. Noi possiamo solo dare il nostro contributo per sostenere la ripartenza del nostro territorio, una ripartenza che sarà lunga e difficile. Non sarà semplice ricostruire un territorio distrutto, con un'economia, bisogna avere il coraggio di dirlo, compromessa per anni".