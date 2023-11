La scrittrice Mazzoni ospite a Salotto Blu: "Ecco chi era davvero Alessandro Manzoni. E cosa tutti gli dobbiamo"

Eleonora Mazzoni, cresciuta nella frazione forlivese di Villafranca, è attrice conosciutissima, con numerose fiction televisive di successo al suo attivo professionale. Da una decina d'anni, dopo che il suo primo libro, "Le difettose", scalò le classifiche nazionali di vendita, è anche scrittrice tra le più apprezzate. Il suo ultimo lavoro, "Il cuore è un guazzabuglio", edito da Einaudi, rivisitazione in chiave brillante e divertita della figura di Alessandro Manzoni e de ""I Promessi sposi", è giunto alla settima ristampa. Mazzoni ne ha parlato conversando con Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. "Contrariamente alla immagine che quasi tutti abbiamo di lui, Manzoni, - ha spiegato la scrittrice- era uomo spiritoso, socievole, attratto dal fascino femminile, per quanto afflitto da balbuzie. Oltre alla autentica "invenzione" della lingua italiana, gli siamo debitori della messa a punto di personaggi memorabili, che hanno inciso profondamente nel sentire collettivo e nella coscienza civile" Quale delle figure descritte da Manzoni mi piacerebbe interpretare? "Gertrude, la Monaca di Monza. Vittima del maschilismo dinastico, della violenza familiare e poi del pregiudizio sociale. Figura attualissima, che solo un genio coraggioso come Manzoni poteva presentare nell' Ottocento". Eleonora Mazzoni presenterà il suo libro a Forlì giovedì 23 Novembre alle 17,30 presso il Circolo Aurora. La introdurrà Wilma Malucelli.