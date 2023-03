La scultura di un albero in dono alla scuola "Mercuriale" come segno di gratitudine

Una scultura in dono alla dirigente scolastica della scuola "Mercuriale", Daniela Bandini, come segno di gratitudine per quello che fa per gli alunni. A realizzarla è Enzo Alfatti, titolare della fattoria "La capanna del drago", in via Del Prete a Villagrappa, dove si svolgono diversi percorsi storico didattici adatti per le scuole di ogni ordine e grado. "Il dono rappresenta un albero che per millenni è stato e sarà sempre vonte generatrice di ogni essere vivente", spiega Alfatti, aggiungendo inoltre che il regalo "accorcia le distanze fra la istituzione scolastica e le realtà presenti nel territorio per una collaborazione fondamentale per i giovani del territorio".