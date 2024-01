La scuola incontra le famiglie: open day al Polo scolastico Santa Maria del Fiore

Il Polo scolastico Santa Maria del Fiore di via Ravegnana 96, propone venerdì alle 18 presso i locali della scuola un incontro informativo, nel corso del quale saranno presentati i servizi offerti alle famiglie e l’offerta educativa della scuola dell’infanzia con la sezione primavera e della scuola primaria. I genitori che volessero partecipare, lo potranno fare anche accompagnati dai figli, che saranno coinvolti in attività dalle maestre durante lo svolgimento dell’incontro. "È un’occasione unica - spiega la dirigente Anna Maria Di Cicco - per conoscere sempre meglio l’offerta formativa della nostra scuola e scoprire le novità per il nuovo anno scolastico 2024/25. La dirigenza e le maestre aspettano tutti i genitori e i bambini che vorranno essere presenti per conoscere la nostra scuola di famiglia". Per informazioni si può scrivere a segreteriangelicustodi@gmail.com o contattare il numero 0543.724122