La sindaca Garavini dà la disponibilità al secondo mandato: "Ecco la Forlimpopoli del futuro, dinamica e solidale"

"Essere sindaco di questa comunità, coesa e laboriosa, è un grande onore. Vorrei continuare la mia esperienza, dopo anni segnati anche da eventi drammatici ed eccezionali". Così si esprime Milena Garavini, che conferma la sua disponibilità a continuare il mandato anche dopo la scadenza elettorale prevista per il 2024, intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda martedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre.

"Per noi saranno determinanti il nuovo collegamento stradale Forlì-Cesena, la vocazione che pensiamo per la nostra storica Rocca, gli insediamenti commerciali e artigianali che continuiamo a registrare nonostante le difficoltà economiche che tutti conoscono - sottolinea Garavini -. Penso anche alla possibilità di fornire nuovi supporti all'associazionismo, che costituisce il tratto determinante della socialità. In questa epoca, una rete associativa come quella di Forlimpopoli costituisce la maggiore risorsa della comunità e di qualsiasi pubblica amministrazione".